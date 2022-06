Liebe auf den ersten Blick: Wie der Eingangsbereich zum Highlight wird

Verandas sind halboffene und überdachte Vorbauten von Häusern. Die meist hölzernen Bauwerke stammen ursprünglich aus dem Süden der USA, sind aber auch in Australien und anderen wärmeren Gebieten der Welt vertreten. Verandas machen den Aufenthalt im Freien bei Regen möglich, und spenden Schatten an heißen, sonnigen Tagen. Die dekorativen und praktischen Vorteile erfreuen sich mittlerweile auch in den nördlichen Breitengraden an immer mehr Beliebtheit. Als Regen und Windschutz bieten Verandas die perfekte Kombination aus Dekor und Nutzen, und verleihen jedem Haus einen warmen, südländischen Touch. Gerade im Sommer ist ein lauschiges Plätzchen in dem überdachten Außenbereich der ideale Ort, um mit Nachbarn und Freunden eine Kaffee zu trinken und den neusten Klatsch und Tratsch auszutauschen. Das Beispielbild zeigt ein schönes Einfamilienhaus im skandinavischen Baustil, dessen Veranda sich über die gesamte vordere Front des Hauses erstreckt. Die weißen Holzsäulen verleihen dem ganzen einen Hauch ländliche Romantik, die den Charme dieser Landhäuser so einzigartig macht.