Eine Wohnung passt sich ihren Bewohnern an

Wer ein Haus oder eine Wohnung besitzt, kennt vielleicht das Problem: Im Laufe der Jahre verändern sich Bedürfnisse, Familienkonstellationen oder Ansprüche, denen das eigene Zuhause nicht mehr voll gerecht wird. Was tun, wenn man nicht gleich verkaufen und umziehen will? Ganz einfach, die Lösung lautet: an- oder umbauen! Wohnt man in einer Stadtwohnung, ist die erste Möglichkeit leider oft nicht zu realisieren. Dennoch kann man auch mit einer Umstrukturierung des vorhandenen Grundrisses eine Menge erreichen und verändern, wie uns dieses Projekt unseres italienischen Experten Alberto Colella zeigt. Seine Kunden wünschten sich ein zusätzliches Kinderzimmer und eine familienfreundlichere Raumaufteilung ihrer 85-Quadratmeter-Wohnung sowie ein moderneres Interior Design.