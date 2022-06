Es war ein Horrorhaus und wurde ein umwerfender Wohntraum

Gesagt, getan: An den räumlichen Gegebenheiten wurde nichts geändert und so wartet die Treppe immer noch direkt hinter der Eingangstür. Allerdings zeigt sie sich jetzt in einem herrlich farbenfrohen Design, das perfekt in das neue Gesamtkonzept passt. Man setzte nämlich hauptsächlich auf helle und neutrale Farben, sodass den bunten Treppenstufen im Mustermix genau die richtige Kulisse geschenkt wird.