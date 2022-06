Modernes Stadthaus mit verblüffendem Geheimnis

An einer vielbefahrenen Straße in einem dicht besiedelten Großstadtviertel zu bauen, erfordert viel Kreativität und Architekten, die genau wissen, was sie tun. So präsentiert sich das Einfamilienhaus nach außen hin zwar super modern und spannend, aber dabei äußerst introvertiert und geschlossen. Schnörkellose Geradlinigkeit trifft auf massive Wände, neutrale Farben und raffinierte Vor- und Rücksprünge. Auf Fenster wurde hier komplett verzichtet, lediglich die Lamellenstruktur über der weißen, in den Baukörper integrierten Garage lässt ein wenig Licht durch und macht neugierig auf das, was sich wohl dahinter verbergen mag…