Völlig von der Rolle: Tierische Papierspender

Die Toilettenpapierrolle im Bad, die Kosmetiktücher auf dem Schminktisch und das Küchenpapier neben dem Herd haben alle etwas gemeinsam: Sie sind unverzichtbare Helfer, die wir jeden Tag verwenden und ohne die wir ziemlich aufgeschmissen wären. Dementsprechend selbstverständlich sehen wir sie und behandeln sie häufig ziemlich lieblos. Aus der Packung genommen, abgerissen, benutzt und weggeschmissen – fertig. Und so fristen all die Papiere und Tücher ein ziemlich ödes Dasein in hässlichen Kartons oder schnöden 0815-Boxen. Dabei haben diese alltäglichen Helferlein eigentlich einen ganz besonderen Platz verdient, oder? Bei Sweets & Spices sieht man das jedenfalls genauso. Deshalb gibt es jetzt diese tierisch guten, ausgefallenen und originellen Papierspender und Rollenhalter.