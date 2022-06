Immer wieder… ja, normalerweise heißt es sonntags, doch in diesem Falle ist es der Dienstag, der uns ein Mehr an Unterhaltung bietet. Denn an dem zweiten Wochentag stellen wir euch Die schönsten Häuser der Woche vor. Das heißt, wir haben fünf eindrucksvolle Objekte für euch in petto, wobei jedes Projekt auf seine eigene Art und Weise überzeugt und uns in den Bann zieht. Ihr seid neugierig geworden? Dann nichts wie los, beginnen wir den visuellen Rundgang durch unsere allwöchentliche Rubrik!