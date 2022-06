Stauraum-Problem? Diese Aufbewahrungsmöbel helfen!

Wo verstaut man noch Sachen, die man nicht ständig braucht und daher nicht im Haus haben will? Richtig, in der Garage und dort machen all die Dinge dem schönen Auto ordentlich Konkurrenz. Denn, Hand auf's Herz – da gibt es in Sachen Stauraum schaffen sicher noch Luft nach oben, oder? Auch Leiter, Werkzeugkasten und Wischmob machen sich in einem innovativen Regalsystem wie Elfa Utility wirklich gut. Wer sich dafür entscheidet, noch Schiebetüren davor zu setzen, hat die Dinge stets griffbereit, aber außer Sicht. Ein gepflegtes und ordentliches Erscheinungsbild ist so garantiert.