Ideen für eure Haustür: Das sind die besten Materialien

Die guten statischen Eigenschaften von Stahl machen auch dieses Material zu einem gern gesehenen Gast an der Haustürfront. Stahltüren sind extrem widerstandsfähig und nicht so leicht zu knacken, erfüllen also hohe Sicherheitsstandards.

Witterung kann diesen massiven Türriesen genauso wenig anhaben wie Wind. Luft lassen sie auch keine durch. Was positiv überrascht: Stahltüren sind in ihrer Anschaffung günstiger als Holz- und Aluminiumtüren, müssen aber als Werkstoff zwiegespalten betrachtet werden. Für eure Ökobilanz sind die Türen nämlich nur bedingt gut. Sie sind zwar problemlos recyclebar, der Herstellungsprozess ist jedoch sehr aufwendig und rohstoffintensiv.

Stahltüren geben dem Eingangsbereich einen ganz bestimmten Stil und finden in klassischen Landhäusern eher wenig Verwendung. Moderne Eigenheime können hingegen voll auf das Material setzen. Wer seiner Stahltür noch einen besonderen Twist geben möchte, kann sich auch für eine Metallrahmentür entscheiden, die lediglich zur Stabilisierung von z.B. Glastüren dient. Das sorgt noch einmal für einen besonderen Hingucker.