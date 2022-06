Neue Regalideen

Das klassische Bücherregal ordnet das Lesefutter in der Regel senkrecht stehend an – warum eigentlich? Ein Plädoyer für den Bücherstapel ist der Booksbaum: Mit ihm scheinen zwei große Büchertürme direkt an der Wand zu schweben. Variabel in der Größe, kann zwischen fünf, acht, neun, zehn, sechzehn oder achtzehn Regalböden ausgewählt werden. Die Mittelstrebe sowie die schmale Böden sind aus Stahl und ermöglichen ein bequemes Herausnehmen der waagerechten Bücher. Das stabile und zugleich dezente Wandregal ist ein echter Blickfang in den eigenen vier Wänden.