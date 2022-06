Reise um die Welt: Spektakuläre Infinity Pools

Mit dem Cocktail in der Hand entspannt über den Beckenrand gelehnt, den sonnengebräunten Beach Body lässig im warmen Wasser baumelnd – und vor uns tut sich nichts als die unendliche Weite des tiefblauen Pazifiks auf. Wer diese Vorstellung genauso verlockend findet wie wir, sollte unbedingt in der Casa Mariposa im mexikanischen Punta de Mita Urlaub machen und unter anderem diesen wundervollen Infinity Pool in vollen Zügen genießen.