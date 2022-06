Fit und gesund – mit der richtigen Einrichtung kein Problem

Frische Säfte und Smoothies sind nicht umsonst so beliebt. In konzentrierter Form versorgen sie den Körper mit Stoffen, die ihn gesund erhalten. Gleichzeitig sind sie durch ihre flüssige Form ausgesprochen bekömmlich. Wer morgens nicht gleich ausgiebig frühstücken kann, dem bietet der Saftmixer die perfekte Lösung. In ihm lassen sich nicht nur Obst und Gemüse zu leckeren Getränken verarbeiten. Auch Haferflocken, Sojamilch, Quark und Samen, wie Chia-Samen oder Leinsamen, können in einem guten Mixer zu leckeren Shakes gemixt werden, die nichts mehr mit zuckerreichen oder fettigen Frühstücksangeboten zu tun haben. Auch als Zwischenmahlzeiten sind frische Säfte, Shakes oder Smoothies perfekt, um den Magen mit frischen, leckeren Getränken zu füllen, die zugleich sättigen. Schokoriegel und Chips haben gegen die Leckereien, die sich in wenigen Minuten mit Mixern und Saftpressen zaubern lassen, jedenfalls keine Chance mehr. Beim Kauf sollte man darauf achten, einen Mixer zu kaufen, der mit mindestens 30.000 Umdrehung pro Minute aufwartet.