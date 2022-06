Dekorative Leuchten für innen und außen

In der Kollektion Shining Globe stehen uns drei verschieden große Leuchtkugeln zur Auswahl. Mit dem harmonischen, runden Design lassen sich die Lampen problemlos in jeden Einrichtungsstil oder Außenbereich integrieren. Geliefert werden die Designerstücke je nach Wunsch mit Energiesparlampe oder LED. Bei den langlebigen LEDs können wir sogar via Fernbedienung die Lichtfarbe selbst bestimmen. So können mit kalt-weißem, warm-weißem oder verschiedenfarbigem Licht die unterschiedlichsten Stimmungen erzeugt werden.