Altbau in neuem Glanz

Dielenböden, Flügeltüren, Erkerfenster und Stuck – alles Merkmale, die bei Immobilien-Anzeigen hoch angepriesen werden. Davon, dass die Wände abblättern, der Boden knatscht oder sogar schief ist und es in jedem Winkel des Hauses zieht, spricht natürlich niemand… Nicht falsch verstehen: Altbau ist wunderbar – aber eben nur dann, wenn er auch gebührend behandelt wird. Abgesehen davon kann man durch die Renovierung bis zu zwei Drittel der Energiekosten sparen – kein unwichtiges Argument! Wie wichtig es also ist, Altbauwohnungen liebevoll zu behandeln, hat Interior-Designer Volker Schulz von schulz.rooms erkannt und diese Bremer Altbauwohnung umgestaltet. Und zwar so, dass die besonderen Merkmale nicht verloren gehen, sondern vielmehr in Szene gesetzt werden!