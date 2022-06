5 beeindruckende Hotellobbys

In einem Hotel, das uns mit einer großzügigen, luftigen und landestypisch gestalteten Lobby begrüßt, fühlen wir uns sofort gut aufgehoben. So wie im Riad Dar Chamaa Hotel in Marokko, das uns in einem Innenhof wie aus 1001 Nacht willkommen heißt und uns schon beim Betreten in den absoluten Entspannungsmodus versetzt.