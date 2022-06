Holzmöbel restaurieren – mit diesen cleveren Tipps gelingt's

Das Streichen mit Farbe ist vor allem dann sinnvoll, wenn entweder die Oberfläche an vielen Stellen gekittet wurde oder die Holzmöbel einen ganz neuen Look erhalten sollen. Für das Streichen muss das Holz völlig frei von Schmutz und Staub und vollkommen trocken sein. Bei den verwendeten Pinseln sollte man nicht an der falschen Stelle sparen und es sollte ein Pinsel verwendet werden, der nicht haart. Die Farbe wird in Richtung der Maserung aufgetragen und so ausgestrichen, dass keine “Nasen” entstehen. In der Regel werden zwei Schichten Farbe aufgetragen. Dies lässt die Farbe satter wirken und verhindert, dass das Holz durchschimmert. Bevor die zweite Schicht aufgetragen wird, sollte die erste vollkommen trocken sein und kurz mit feinem Sandpapier übergeschliffen werden. Ob das Holz glatt genug für den nächsten Anstrich ist, kann man mit den Fingern erspüren. Es sollte sich glatt anfühlen.

Ob naturbelassen oder mit Farbe versehen – die letzte Schicht bei renovierten Holzmöbeln bildet am besten ein Lack. Dieser schützt das Möbelstück auch zukünftig vor Feuchtigkeit und Schmutz. Dabei kann man Glanzlack, aber auch matten Lack verwenden. Der Lack wird nach dem ersten Auftragen 24 Stunden trocknen gelassen. Nun wird das Holz mit einem feinen Sandpapier entlang der Maserung geschliffen, bis alle Holzfasern und -härchen, die sich beim Lackieren aufgestellt haben, glatt geschliffen sind. Der entstandene Staub wird entfernt. Im Anschluss kann das Möbelstück für einen besonders natürlichen Look mit einer Schicht Holzwachs versehen werden. Dieser wird am besten mit einem fusselfreien Baumwolltuch aufgetragen. Wer das Möbelstück mit Farbe gestrichen hat, kann ihm auch eine letzte Schicht Lack verpassen.