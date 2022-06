Wie kann ich mir selber einen günstigen Gartenweg anlegen?

Viele unterschätzen die laufenden Kosten eines Gartens, geschweige denn die Kosten für einen Gartenweg. Schöne Naturstein- oder Granitplatten sehen nicht nur sehr edel aus, sie lassen sich durch unterschiedliche Farben und Formen an die verschiedenen Gartenstile anpassen. Der große Nachteil ist jedoch, dass Gartenwege dieser Art die meisten Budgets sprengen und vorerst nicht umgesetzt werden können. Alle die ihren Garten mit viel Liebe in ein kleines Paradies verwandeln möchten, müssen jedoch nicht ihre Köpfe hängen lassen. Es gibt viele Materialien die durchaus günstiger sind, toll aussehen und sich hervorragend für die Gestaltung von Gartenwegen nutzen lassen. In Kombination mit wunderschön angelegten Beeten, tollen Pflanzen und einer traumhaften Blütenpracht könnt ihr euren Garten so in eine preiswerte Oase verwandeln, die (fast) das ganze Jahr zum Genießen der frischen Luft einlädt. Folgend möchten wir euch zwei Materialien vorstellen, die statt einer großen Rechnung eine große Wirkung erzielen.