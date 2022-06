6 moderne Fassadenarten, die Lust auf Veränderung machen

In der zeitgenössischen Architektur ist Glas ein sehr beliebter Bauwerkstoff. Im Fassadenbau wird ein Großteil der Einfach- und Mehrfachverglasung aus Floatglas – einem hochwertigen Spiegelglas – hergestellt. Die Transparenz von großflächigen Glasfassaden führt im Gebäudeinneren zu einzigartigen Lichtverhältnissen. Die Innenräume sind lichtdurchflutet und großzügig unterteilt, während die Hausfront gestalterisch eine elegante Aufwertung erfährt. Beim konstruktiven Glasbau kommen sehr hochwertige, hochfunktionale Glasprodukte zum Einsatz. Sie ermöglichen eine äußerst leichte und transparente Gestaltung des Gebäudeaußenbereichs. Der harte Werkstoff besteht aus Quarzsand, Kalk, Soda und anderen Zuschlägen. Aufgrund seiner chemischen Zusammensetzung ist Glas angriffsresistent und nicht brennbar. Dank verschiedener Verfahren sind die Eigenschaften und die Oberflächengestaltungen von Glas im Bauwesen sehr variabel. Zur Befestigung von Glas an der Fassade stehen verschiedene Methoden zur Verfügung. Bei einfachen Verglasungen wird in der Regel ein Verglasungselement linear an den Rändern auf einer Unterkonstruktion angepresst.