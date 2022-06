Von der Langweilerküche zum gemütlichen Wohlfühlort

Was für ein Unterschied zu dem vorigen Foto! Unsere Experten lösten das Stauraum- und Platzproblem in der schmalen Küche mit zwei Einbauschränken und einem ebenso praktischen wie stylishen Sitzplatz dazwischen. In den Schränken verschwindet jetzt alles, was vorher das Gesamtbild störte, und der schmale, an der Wand befestigte Tisch mit zwei Stühlen bietet den perfekten Platz für ein schnelles Frühstück oder eine Tasse Kaffee beim Zeitungslesen. Die Lampe und die Stühle strahlen einen coolen Industrie-Charme aus und tragen zum modernen Look des Raumes bei.