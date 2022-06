Heimatliebe: Regionale Deko-Ideen

Zuhause ist es doch immer noch am schönsten. Und mit zuhause meinen wir dieses Mal nicht die eigenen vier Wände, sondern die Heimat. Denn so sehr wir es lieben, die Welt zu entdecken und ferne Länder zu bereisen – die Region oder die Stadt, in der wir aufgewachsen sind, ist und bleibt doch etwas ganz Besonderes. Für alle, die ihr Glück fern der Heimat gefunden haben und die es in fremde Städte oder sogar Länder zog, haben wir heute eine Extraportion Heimatliebe mitgebracht – und zwar in Form von regionalen Deko-Ideen.