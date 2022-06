Einfache Tipps für ein super organisiertes Zuhause

Eine Garage kann echt Wunder bewirken. Wenn nicht gerade ein Auto reingestellt werden muss, können die vier Wände so einiges auffangen. Oftmals ist man sogar erstaunt, wie viel doch eigentlich in so einen viereckigen Raum hineinpasst – auch mit Auto, denn für die Unterstellung des Gefährtes ist eine Garage ja nun einmal gedacht. In den meisten Fällen lassen sich dennoch die Wände und Seitengänge für die Unterbringung von Leiter, Sackkarre und Co. sowie zur Lagerung von Obst und Gemüse nutzen. Mit Halterungen an der Wand versehen sowie in aufeinanderstapelbaren Boxen oder Kisten verstaut, steht so einem gut organisierten Haushalt nichts mehr im Wege.