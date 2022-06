Die ultimativen Tipps gegen lästige Mücken

Wie schon beschrieben, hilft es gegen Mücken nicht, das Licht auszuschalten. Auch das Licht dämpfen hält die Mücken nicht davon ab, vom Geruch des Menschen angezogen zu werden. Das Gegenteil ist der Fall. Da Mücken in der Nacht aktiv sind, verwirrt sie Licht, das dem Tageslicht ähnelt. Wer sich also bei geöffnetem Fenster in der Wohnung bei Beleuchtung aufhalten will, sollte den Raum so hell wie möglich beleuchten. Je mehr das Licht dem Tageslicht ähnelt, umso weniger groß ist die Gefahr, von den Mücken gestochen zu werden. In der Küche beispielsweise ist die Allgemeinbeleuchtung oft hervorragend geeignet, um Mücken zu verschrecken. Um sich auch nach dem Ausschalten des Lichtes vor den Mücken zu schützen, sollte man vor dem Zubettgehen noch einmal den Raum nach Mücken absuchen. Sobald das Licht aus ist, ist es ganz einfach, sie aufzuspüren. Schon bald machen sie mit ihrem typischen Summen auf sich aufmerksam. Den Raum absuchen muss man dafür nicht. Man kann sich einfach in den Raum stellen und darauf warten, von den Mücken gefunden zu werden.