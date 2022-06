Raffinierter Innenraum mit schicker Hülle

Sind die Schiebetüren geschlossen, wirkt auch das Wohnzimmer komplett anders. Natürlich büßt es so an Weiträumigkeit ein, gewinnt dafür aber Gemütlichkeit. Letztere wird durch die verwendeten Materialien unterstrichen. Holz und Naturstein an der Innenwand hinter der Treppe geben dem Raum einen sehr natürlichen und behaglichen Look. Die Treppe aus Beton führt in den zweiten Stock, wo die Schlafzimmer angesiedelt sind.