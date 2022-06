Das Wow-Haus

Heute zeigen wir euch ein architektonisches Highlight aus unserem Nachbarland Dänemark. Dänische Architekten setzen nicht nur in ihrer Heimat Zeichen, sondern rund um den Globus. So stammt zum Beispiel das weltberühmte Sydney Opera House aus der Feder eines Dänen: Jørgen Utzon wurde mit dem Bau des ikonischen Operngebäudes weltberühmt. Doch auch im Bereich der Wohnhäuser können sich dänische Entwürfe mehr als sehen lassen. Das Einfamilienhaus, das wir heute für euch im Gepäck haben, wurde von C.F. Møller Architects in der Nähe von Aarhus errichtet und überzeugt mit einer eindruckvollen Architektursprache.