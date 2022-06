Raffiniertes Traumhaus voller Highlights

Bereits auf den ersten Blick überzeugt das Einfamilienhaus mit seiner modernen, kubischen Formensprache, den klaren Linien, dem Flachdach und den großzügigen Fensteröffnungen. Diese bieten auf der Südseite einen grandiosen Ausblick auf den Garten und die Umgebung sowie an zahlreichen Stellen einen nahtlosen, direkten Übergang zum Außenbereich. Das zweigeschossige Haupthaus folgt einer L-Form, die auf der Westseite von einer Sichtschutzwand in Richtung Nachbargrundstück ergänzt wird. An diese Wand wurde eine Terrassenüberdachung angegliedert, sodass sich inmitten dieser Hufeisenform ein geschütztes Sonnendeck ergibt.