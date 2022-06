Bücher als Blickfang: Die eigene Bibliothek einrichten

In Zeiten von Smartphone, Tablet, E-Book und Co. hat es das gute alte Buch nicht leicht. Deckenhohe Bücherregale, Wände voller Lesestoff und private Bibliotheken werden in der Zukunft wohl nur noch in den wenigsten Wohnungen zu finden sein. Aber gerade das macht das Konzept Buch ja auch gerade wieder so reizvoll. Denn bei allen Vorteilen, welche die digitale Bücherwelt zu bieten hat – zum dekorativen Raumschmuck eignen sich Shakespeares gesammelte Werke dann eben doch nur in gebundener Form. Für alle, die gegen den Strom schwimmen und sich für die ganz besondere Wohnatmosphäre eine nostalgische Bibliothek zuhause einrichten wollen, haben wir ein paar nützliche Tipps.