Ideen fürs Esszimmer

Der Essbereich ist für uns viel mehr als nur ein Platz zum Essen: Hier verbringen wir gesellige Abende mit unseren Freunden, genießen die gemeinsam zubereiteten Speisen oder versuchen unser Glück beim Spieleabend. Da sich im Esszimmer ein großer Teil unseres sozialen Lebens abspielt, soll auch die Gestaltung des Raumes das wiederspiegeln, was wir hier empfinden: Gemütlichkeit und Vergnügen.

Mit Einrichtungstipps und Esszimmer Ideen erleichtern wir euch die Auswahl der passenden Farben für die Wandgestaltung, des Mobiliar und der Accessoires. Doch Tisch und Stuhl sollten nicht nur farblich auf das Ambiente abgestimmt, sondern vor allem auch komfortabel sein. Wir erklären euch, worauf ihr deshalb beim Möbelkauf achten solltet und warum es sich lohnt, dabei auch mal etwas Anderes zu wagen. Außerdem erfahrt ihr von uns Tricks, mit denen ihr dafür sorgen könnt, dass euer Essen gebührend in Szene gesetzt wird, die Gäste sich wohlfühlen und ihr als einfallsreicher Gastgeber bewundert werdet.

Die Größe unserer Wohnung bzw. unseres Hauses hat natürlichen einen Einfluss darauf, wie unser Essbereich gestaltet werden kann, denn: Aus Platzgründen ist Esszimmer nicht gleich Esszimmer! In großen Räumen bietet sich beispielsweise eher ein offener Bereich an, während man in kleinen Wohnungen oder Zimmern schon eine simple Essecke Gold Wert ist. Wir verraten euch, was ihr bei der Gestaltung eines offenen Essbereichs beachten solltet und wie man selbst aus der kleinsten Ecke einen gemütlichen Platz zum Speisen einrichten kann.