Designermöbel aus alten Autoklassikern

Das erste Auto hat man sich selten gezielt ausgesucht. Man hat es von einem Freund oder dem großen Bruder übernommen, die Eltern haben es einem überlassen, weil diese sich ein neues zugelegt haben, oder es war einfach beim Gebrauchtwagenhändler am günstigsten. Trotzdem entwickeln wir eine emotionale Beziehung zu unserem ersten motorisierten Gefährt und denken auch noch Jahre später nostalgisch daran zurück. Egal, wie klapprig es am Schluss war und wieviele Pannen es uns beschert hat. Der anerkennende Blick unseres Schulschwarms, der Dänemark-Urlaub mit der Clique oder die Tour durch Frankreich mit unserem ersten Freund oder der ersten Freundin – all das wäre ohne das Auto nicht möglich gewesen. Und auch wenn wir jetzt einen neuen Polo oder einen Kombi fahren, an die alten Modelle denken wir immer liebevoll zurück.

Heute wollen wir euch die ausgefallenen Möbelentwürfe unseres Experten Martin Schlund von Automöbeldesign vorstellen. Martin Schlund verleiht ausgedienten Automobil-Klassikern ein neues Leben in unseren vier Wänden, indem er sie in Sofas verwandelt. Mit diesen nostalgischen Modellen ist der Spaß-Faktor beim Sitzen garantiert!