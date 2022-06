Kies im Garten – 7 Gestaltungsideen

Steine bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten in der Gartengestaltung. Heute wollen wir Terrassenplatten, Natursteinmauern und Felsgestein mal außen vor lassen und uns auf kleinere und größere Kieselsteine konzentrieren. Diese erfreuen sich in Gärten und Außenbereichen in aller Welt seit jeher großer Beliebtheit, im japanischen Zen-Garten genauso wie in deutschen Garageneinfahrten. Wir haben euch sieben Gestaltungsideen mitgebracht, mit dem ihr euren Garten ganz einfach, kostengünstig und attraktiv mit Kies in Szene setzen könnt.