Träger inszenieren

Träger sind natürlich in erster Linie zum Stützen da. Ohne sie würde so manches Gebäude wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen… Früher hat man sie zwar gerne verkleidet und oftmals Decken abgehängt, heute steht man aber glücklicherweise zu ihnen. Vielmehr noch integriert man Träger als Teil des Interior-Designs in den Wohnbereich. Dabei gibt es sie natürlich in den unterschiedlichsten Ausführungen: Von Holz über Stahl bis hin zu Beton – und jedes Material hat seine ganz besondere Wirkung.