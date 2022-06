Absolut charmant: Ein rustikales Haus

An Behaglichkeit und einer liebevollen Einrichtung fehlt es auch nicht im Kinderzimmer. Hohe Decken und helle Wände lassen die in Rot, Grün, Gelb und Blau aufleuchtenden Spielsachen und Textilien bestens zur Geltung kommen. Die räumliche Höhe wurde für Deckenstrahler genutzt, die einen seichten Schein an der Wand neben dem Bett entlang gleiten lassen, der für eine sanfte Ausleuchtung sorgt, die gerade am Abend ein schöner Begleiter in den Schlaf ist.