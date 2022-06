Komplette Renovierung eines Einfamilienhauses innen und außen

Der Eingang befindet sich an der Seite des Hauses. An einem herrlich bepflanzten Beet vorbei, gelangt man über eine elegante Treppe in das im Hochparterre gelegene Entree. Relativ kleine Fenster zu beiden Seiten der Tür schützen die Privatsphäre der Bewohner und lassen doch ein wenig Licht und Natur in die Innenräume. Dank gepflasterter Auffahrt gelangt man nun stilvoll in das Gebäude.