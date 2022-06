Weinaufbewahrungen für jedes Budget

Für diejenigen, die bisher nur eine kleine Auswahl der wertvollen Flaschen ihr Eigen nennen dürfen, diese allerdings unter optimalen Bedingungen lagern möchten, bietet sich ein thermoelektrischer Weinkühler an, der die edlen Tropfen auf die passende Temperatur bringt. Praktisch ist hierbei auch die geringe Größe, da sich das Gerät einfach in die Küchenzeile integrieren lässt und somit der wohlgehütete Wein schnell griffbereit ist. Weitere Tipps für die ideale Lagerung von Weinen findest du in dem Ideenbuch Für langanhaltenden Genuss: So wird Wein richtig gelagert