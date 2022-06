homify 360°: Eine moderne Berghütte in den Schweizer Alpen

Das Bauwerk schmiegt sich zwischen horizontalen und vertikalen Felsen und Gletschern nahtlos der Topografie an und bildet eine Verlängerung der Felswand. Die Südfassade des Hauses funktioniert dabei wie ein großer Sonnenkollektor, denn sie ist vollständig mit Verglasungen und Photovoltaikpaneelen bedeckt. Die anderen Fassaden spiegeln die umliegende Landschaft wider und lassen das Gebäude so harmonisch in seine Umgebung eintauchen.