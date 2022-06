Teppich verlegen leicht gemacht – mit diesen Schritten

Zum Aufkleben selbst verwendet man Spezialkleber oder doppelseitiges Klebeband, das man in jedem Baumarkt findet. Bei Naturfasern oder Vliesrücken ist Klettband die bessere Alternative.

Den Kleber trägt man dann an den Rändern und flächig auf. Klebeband hingegen bringt man bei kleinen Flächen nur am Rand an, bei größeren zusätzlich flächig über Kreuz. Dann sucht ihr euch einfach noch einen breiten Gegenstand, um alles anzudrücken.

Teppich aus Naturfaser muss über die gesamte Fläche verklebt werden. Dazu verteilt man den Kleber mit einem Zahnspachtel bis zur Hälfte des Raumes und legt dann den Teppich in den nassen Kleber.

In Mietwohnungen soll ein Teppich häufig den alten abgenutzten PVC-Boden überdecken. Aber Vorsicht! Der Belag gehört zur Wohnung und darf nicht beschädigt werden. Es ist zwar legitim einen Teppich darüber zu verlegen, er muss aber in der Regel beim Auszug wieder entfernt werden, weshalb aufkleben nicht die beste Lösung ist. Die Klebebänder nur am Rand anbringen? Eigentlich keine schlechte Idee, würde der Teppich dann nicht Gefahr laufen, Wellen zu schlagen.

Auf der sicheren Seite sind Mieter, wenn sie sich vom Vermieter eine Genehmigung holen, dass sie den Teppich verlegen und ihn vor allem beim Auszug in der Wohnung lassen dürfen.