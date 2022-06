Dunkler Keller wird Design-Sauna

Helles Espenholz und Glas verleihen der Sauna einen eleganten, zeitlosen Look. Die Kabine wurde mit einem waagerecht verlegten Doppelnutprofil gebaut. Diese Art der Konstruktion ist überaus aufwändig und erfordert in der handwerklichen Ausführung höchste Präzision. Zusätzlich legten die Experten besonderen Wert auf eine starke und damit stabile, verzugsfreie Bauweise mit Rahmenholzunterkonstruktion. Um dem tadellosen Design gerecht zu werden, wurden die Verbindungen der einzelnen Wandelemente verdeckt. Die eingelegten Federn in dunkler Farbe setzen dabei einen spannenden Kontrast und verleihen dem Aussehen des Heißluftbades Charakter. Nach Maß angefertigt, ist das Ergebnis eine hochwertige Design-Sauna, die als entspannender Ruheort inmitten einer hektischen Großstadt dient.