Buntes Geschirr – gute Laune auf dem Esstisch

Der Sommer ist noch nicht vorbei! Und auch, wenn das Wetter so tut, als hätten wir bereits November, wehren wir uns mit Händen und Füßen gegen die vorzeitige Herbststimmung – und mit kunterbuntem Sommergeschirr. Denn mit fröhlichen Tellern, Tassen, Schüsseln und Gläsern in knalligen Farben holen wir uns die gute Laune zurück an den Tisch und verlängern den Sommer um ein paar weitere Wochen.