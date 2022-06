Eleganter Sichtschutz für's Fenster

Eine noch präzisere Sichtschutzregulierung an den Fenstern erlauben Jalousien. Zu haben sind die horizontalen, verstellbaren Lamellen u.a. in den Ausführungen Aluminium, Holz oder Bambus, wobei ersterer Materialtyp besonders gerne in Räumen wie z.B. in Büros oder in Seminarräumen zum Einsatz kommt, wo eine flexible Lichtanpassung erforderlich ist. Auch in der Küche oder im Bad, wo Sonnenschutzsysteme aus Stoff aus hygienischen oder klimatischen Gründen nachteilig sind, bieten Jalousien aufgrund ihrer pflegleichten und reinigungsfreundlichen Lamellen eine ideale und optisch überzeugende Alternative. Sie sind praktisch in allen Farben erhältlich und fügen sich durch ihre schnittige geradlinige Form bestens in jeden modernen Wohnstil ein. Je nach Einstellungsgrad der Jalousien-Lamellen erhaltet ihr ein anderes Farb-Licht-Spiel. Einmal kurz an der Kurbel oder am Wendestab gedreht, lässt diese ästhetische Sichtblende weder unerwünschte Blicke noch Sonnenlicht passieren.