Das Haus nach Feng Shui einrichten

Wir beginnen mit dem ersten Raum eines jeden Hauses, dem Flur. Auch wenn der Eingangsbereich in Sachen Einrichtung und Dekoration oft ein wenig vernachlässigt wird, spielt er doch in der Feng Shui Lehre eine große Rolle, denn durch die Eingangstür gelangt das Chi in unser Zuhause und kann sich dann in die anderen Zimmer ausbreiten. Gegenüber der Eingangstür darf sich kein Fenster oder kein anderer Ausgang befinden, denn sonst ist das Chi genauso schnell wieder verschwunden, wie es hereingekommen ist. Darüber hinaus empfiehlt es sich, den Flur so einladend wie möglich zu gestalten und für eine gute und stimmungsvolle Beleuchtung zu sorgen. Und noch ein Tipp: Ein Spiegel gegenüber der Tür ist schlecht für den Fluss des Chi!