Grafische Prints für mehr Pep in der Wohnung

Grafische Muster kann man nicht nur im Inneren des Hauses in Szene setzen, sondern auch an der Fassade. Zugegeben, ein bisschen Mut gehört schon dazu, aber so kann man sichergehen, dass das eigene Haus zum absoluten Hingucker in der Straße wird. Besonders faszinierend an unserem Beispiel ist das Zusammenspiel von Alt und Neu, sprich der klassischen Altbaufassade und dem modernen Schwarz-Weiß-Print.