Behutsame Restaurierung und Umnutzung einer Scheune

Besonders gut ist auch die Einrichtung des Badezimmers gelungen. Weiße, hochglänzende Fliesen schmücken die untere Hälfte der Wand, um den Anstrich vor Spritzwasser zu schützen. Die Form des Waschbeckens erinnert an die Trogform für Tiere und ist eine witzige Anlehnung an die einstige Gebäudenutzung. Im Badezimmer wurden ebenso wie in der Küche die Solnhofer Kalksteinplatten verlegt. Weitere Ideen zur Umgestaltung des Badezimmer mit Natursteinplatten findet ihr hier: Naturstein im Badezimmer