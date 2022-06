Ideen fürs Wohnzimmer

Obwohl wir in allen Zimmern unseres Zuhauses leben, ist das Wohnzimmer der einzige Raum, der das Wohnen bereits in seiner Bezeichnung trägt. Die gute Stube ist traditionell das Zimmer, in dem wir uns während des Tages am meisten aufhalten: hier relaxen wir nach der Arbeit, empfangen Gäste oder lassen den Tag bei einem Glas Wein ausklingen. Wir gehen also keiner anderen Tätigkeit nach, als zu entspannen und es uns gut gehen zu lassen. Während die Ausstattung der anderen Zimmer immer auf einen bestimmten Zweck hin ausgelegt ist – Schlafen, Kochen, Arbeiten, Körperpflege – geht es bei der Einrichtung der Wohnstube nur darum, dass wir uns wohlfühlen. Dementsprechend ist auch die Möblierung gestaltet: Hier finden wir das Sofa und die Sessel, unsere Bücher und die Spielesammlung, den Fernseher und die Musikanlage und, wenn man Glück hat, einen Kamin.

Das Wohnzimmer ist somit zum einen der Raum, in dem wir vom Alltag abschalten. Wir lesen ein gutes Buch in unserem Lieblingssessel oder schauen auf das Sofa gekuschelt den sonnabendlichen Tatort . Zum anderen ist es der soziale Mittelpunkt des Hauses: Hier spielen wir mit der Familie eine Partie Mensch ärgere Dich nicht, klönen mit unseren Freunden oder feiern unsere Geburtstage mit einer zünftigen Party. Kein Wunder also, dass in die Einrichtung besonders viel Mühe gelegt wird. Während ein dunkles Bad oder eine Küche mit geschmacklich zweifelhaftem Kacheldesign noch tolerierbar sein mögen, ist eine schöne Wohnzimmerausstattung fundamental, um uns in unserem Zuhause wohlzufühlen. Mit den folgenden Einrichtungstipps gelingt das garantiert.