6 tolle Möglichkeiten, den Fernseher im Wohnzimmer zu platzieren

In vielen Wohnzimmern gehört der Fernseher zu der Einrichtung wie der Stuhl zum Tisch. Er ist also jederzeit präsent und hat einen festen Stellplatz. Doch dem muss nicht so sein! Wer das Gerät auch gerne einfach mal aus dem Blickfeld schaffen möchte, für den bietet dieses Beispiel die perfekte Inspiration. In eine Schrankwand mit Schiebetür gestellt, kann je nach Belieben das Fach offen gelassen oder auch geschlossen werden. Mit dieser Variante ist man überaus flexibel – auch in der Wohnzimmergestaltung. Wirklich raffiniert!