Weiße Wohnung mit Wow-Faktor

Weiße Möbel vor weißen Wänden auf weißen Böden, ergänzt durch weiße Accessoires – beim Betrachten moderner Wohnungen wird schnell klar, dass die Maxime im Interior Design aktuell zu lauten scheint: Je heller und puristischer, desto besser. Wer beim Einrichten seines Zuhauses auf reines Weiß in Kombination mit kompromissloser Geradlinigkeit setzt, beweist Stil und Trendbewusstsein. Dennoch lauern im so beliebten All-white-Look auch Gefahren, denn die Grenze zwischen minimalistischer Coolness und steriler Krankenhausatmosphäre ist fließend, wenn man gewisse Dinge nicht beachtet. Wie die ästhetische Leichtigkeit ganz in Weiß bestens funktionieren kann, zeigen wir euch heute an einem Beispiel von jordivayreda projectteam. Die spanischen Interior Designer haben die Wohnung ihrer Kunden mit jeder Menge Stilbewusstsein und Fingerspitzengefühl so gestaltet, dass Style und Wohnlichkeit Hand in Hand gehen.