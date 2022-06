Tafelfarbe – alles, was ihr darüber wissen müsst!

Generell könnt ihr Tafelfarbe natürlich in jedem Raum eurer Wohnung anbringen. So fungiert die Tafel beispielsweise in der Küche als idealer Einkaufszettel, während sie im Kinderzimmer den perfekten Untergrund für künstlerische Aktivitäten eures Nachwuchses bildet. Auch in handwerklicher Hinsicht bleiben keine Wünsche offen. So haftet Tafelfarbe auf vielen Oberflächen und deckt hervorragend ab. Entscheidet euch am besten immer für Produkte, die durch eine glänzende Oberfläche überzeugen. Zudem sorgt ein hoher Anteil an Farbstoffen dafür, dass der gewählte Ton ideal zur Geltung kommt. Achtet jedoch darauf, dass ihr euch, falls ihr mit dem Gedanken spielt, nicht nur Wände, sondern auch Gegenstände mit Tafelfarbe zu verzieren, mitunter ein wenig umorientieren müsst. So werden mittlerweile spezielle Farben angeboten, die sich beispielsweise hervorragend zum Verzieren von Porzellan eignen. Je nachdem, welchen Einsatzzweck ihr bevorzugt, solltet ihr natürlich auch eure Materialien anpassen. Für das Anbringen detailreicher Muster eignen sich dünne, etwas härtere Pinsel hervorragend. Noch mehr inspirierende Ideen für Kinderzimmer findet ihr hier!