So bekommt ihr eure Tür-Probleme selbst in den Griff

Kleine Reparaturen an euren Türen vorzunehmen ist ein Klacks. Ihr braucht eigentlich nur einen Schraubendreher und die richtigen Teile dazu. Neue Türblätter bekommt man schon für etwa 50 Euro. Seit 1985 regeln DIN-Normen die Formen und Größen von Türen. Ist die Tür also nicht älter als 30 Jahre kann man problemlos das Türblatt austauschen ohne auch die Zarge zu wechseln.

Um seiner Tür eine neue Klinke zu verpassen, braucht man nur eine sogenannte Drückergarnitur (komisches Wort – meint aber einfach nur alles, was zu den zwei Klinken gehört) aus dem Baumarkt, Bleistift, Schraubendreher, einen Akkubohrschrauber plus Holzbohrer. Damit die alten Bohrlöcher im Türblatt genutzt werden können, muss zumindest ein ähnlich großes Klinkenmodell benutzt werden. Am besten nimmt man die alte Drückergarnitur mit in den Baumarkt, wenn man eine neue kauft. Die vielen Einzelteile schrecken zunächst ab, sind aber überhaupt nicht schlimm und um Handumdrehen verbaut.

Das Scharnier tauscht man einfach aus, indem man es erst einmal aus dem Rahmen schraubt – soweit ganz logisch. Dazu braucht man einen Inbusschlüssel. Es geht auch einfach weiter: Dann setzt man nämlich das neue Scharnier wieder in die Zarge und sollte beim Befestigen darauf achten, dass das Scharnier einen Abstand von etwa drei bis fünf Millimeter zur Zarge hat. Fertig.