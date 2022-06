Ein Anbau sorgt für Aufsehen

Das asymmetrische Grundstück, auf dem sich das Haus befindet, wurde bisher nicht in vollem Maße ausgeschöpft. Die Architekten erweiterten das Gebäude mit einem Anbau auf der Vorderseite, der sich jetzt bis zur Grundstücksgrenze zieht. Der rote Backstein des Zubaus greift die Materialien auf, die auch in der Fassade des Bestandshauses zum Einsatz kamen und passt sich so trotz der modernen Formensprache nahtlos dem historischen Straßenbild an. Im Laufe der Zeit wird der Stein nachdunkeln und so noch mehr mit der Farbe des Erdgeschosses verschmelzen. An der äußeren Gestaltung des Hauses selbst wurden kaum Veränderungen vorgenommen, um den ursprünglichen Charme zu erhalten. Lediglich das dunkle Fachwerk im Obergeschoss bekam einen helleren, moderneren Anstrich und die Haustür wurde vergrößert und mit Glas gestaltet, um den Innenraum mit mehr Tageslicht zu versorgen.