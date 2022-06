So holt ihr euch Vintage-Flair in euer Zuhause!

Der Vintage-Stil kommt vor allem dann sehr gut zur Geltung, wenn er konsequent durch die einzelnen Räume hindurch getragen wird. Wer sich einmal mit dem Vorhaben eines Stilwechsels befasst, wird schnell erkennen, wie viele Möglichkeiten in Bezug auf eine Einrichtung im Vintage-Stil zur Verfügung stehen. Achtet in diesem Zusammenhang am besten immer darauf, dass ihr die Art des Dekorierens auf die Größe der Räume abstimmt und gewährleistet, dass der Stil zwar betont, jedoch nicht überreizt wird. Für die meisten Menschen ist das Material Holz bzw. erdige Töne unweigerlich mit dem Zuhause im Vintage-Stil verbunden. Sie integrieren sowohl wirklich alte als auch neue Artikel im Used Look in ihre Einrichtung und schaffen damit ein Ambiente, das der Vergangenheit auf ganz besondere Art und Weise huldigt. Neben den passenden Möbelstücken wird natürlich auch häufig der besondere Way of Life der Vergangenheit zelebriert. So werden scheinbar vergessene Möbelstücke, wie ein alter Schaukelstuhl, gekonnt in Szene gesetzt. Viele nostalgische Einrichtungsideen im Vintage Stil gibt es hier zu sehen!