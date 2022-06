Schöne Einrichtungsideen für einen einladenden Flur

An die Behaglichkeit von Holz als Bodenbelag kommt wohl kein anderes Material heran. Das Holzparkett schafft ein wohliges Ambiente, das nicht nur wunderschön aussieht, sondern sich auch warm unter den Füssen anfühlt. Und nicht nur das: Wenn ihr einen engen, dunklen Korridor besitzt, kann das Material optisch wahre Wunder vollbringen, da es dem Raum seine Düsterkeit nimmt – natürlich vorausgesetzt, dass ihr euch für ein helles Parkett wie zum Beispiel Birke entscheidet. Holzfußböden bieten zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten. Die vielen zur Auswahl stehenden Holzarten unterscheiden sich in Farbgebung, Oberflächenbeschaffung sowie Härte. Aufgrund seiner natürlichen Optik erlebt massives Holz schon länger ein Allzeithoch. So mannigfaltig die Holzsorten sind, so vielfältig sind auch die Verlegemuster. Entscheidet selbst, was den Charme eures Hausflurs besser zur Geltung bringt: Mosaik, dekorative Fliesen, Schiffboden oder Fischgrät – dies sind nur einige der vielen Muster, aus denen ihr wählen könnt.