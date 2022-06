homify 360°: Ein Ferienhaus auf Sizilien

Sizilien hat viel mehr zu bieten als Gelato, Pizza und schönes Wetter. Die italienische Insel ist vielmehr ein Ort der Geschichte und der Geschichten. Die heutige beginnt in den 50er Jahren in einem kleinen Fischerdorf südlich von Syrakus. Direkt an der Bucht wurde damals auf den Sockeln der alten Staumauer ein Haus gebaut – und zwar in Anlehnung an die traditionellen Fischerhäuschen des 17. Jahrhunderts, die dem Dörfchen in der Bucht von Pachino noch immer einen ganz besonderen Charme verleihen. Vor Kurzem suchte dann der neue Besitzer des Hauses die Hilfe des Architekturbüros Indice Creativo, um das Gebäude komplett zu sanieren und zu renovieren und zu einem ganz besonderen Ferienhaus direkt am Meer zu machen. Das Ergebnis ist eine perfekte Balance zwischen der Verwendung von natürlichen, lokalen Materialien und einem modernen minimalistischen Baustil.