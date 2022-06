Herbstfarben – vom Garten bis ins Wohnzimmer

Hier kommen die Farben, die in den nächsten Wochen und Monaten eine große Rolle spielen werden – sowohl in der Natur als auch in unseren vier Wänden. Ein Blick in den Garten zeigt uns die ganze wundervolle Farbpalette des Herbstes – von hellem Gelb bis hin zu sattem Rot, dazwischen leuchtendes Orange, warmes Braun in jeder denkbaren Schattierung, dunkles Grün und tiefes Brombeerlila. Da ist ganz sicher für jeden eine herbstliche Lieblingsfarbe dabei.